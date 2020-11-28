В Берлине задержали аферистов, выдававших себя за антиковидный патруль

https://static.news.ru/photo/40a5d930-3179-11eb-8dfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Аферисты в Берлине грабили прохожих под видом полицейского патруля, который проверяет соблюдение правил безопасности от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и обыскивали прохожих в парке. Одного прохожего они «оштрафовали» на тысячу евро за якобы нарушение ограничений, которые были приняты в Германии в связи с пандемией COVID-19. Такое же требование они предъявили его спутнику.

Злоумышленников вычислили прохожие в Мауэрпарке. Они вызвали полицию, сообщает «МК».

Ранее сообщалось, что у мошенников распространены схемы с рассылкой фейковых штрафов за нарушение самоизоляции. Активизировались ненастоящие благотворительные фонды, которые выманивают деньги.

Как писал NEWS.ru, в России мошенники главный упор делают на товарах, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Чаще всего предлагаются обереги, амулеты, «лечебно-профилактические» очистители воздуха, «убивающие вирус» маски, «исцеляющие» благовония и кремы. Злоумышленниками продаются и услуги: ритуалы, заговоры, снятие пор.