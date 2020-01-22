https://static.news.ru/photo/7a611e1c-3d25-11ea-98e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сеть магазинов John Lewis запустила в продажу матрасы с конопляным наполнителем.

С помощью них компания рассчитывает начать продажи изделий, которые подлежат полной переработке. Также в новой линейке появились матрасы из овечьей шерсти. Также директор сети магазинов подчеркнул, что хлопок проигрывает конопле из-за невозможности качественно поглощать влагу, пишет «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российского туриста поймали с килограммом конопли в Индии. Против него возбудили уголовное дело.