Сеть магазинов John Lewis запустила в продажу матрасы с конопляным наполнителем.
С помощью них компания рассчитывает начать продажи изделий, которые подлежат полной переработке. Также в новой линейке появились матрасы из овечьей шерсти. Также директор сети магазинов подчеркнул, что хлопок проигрывает конопле из-за невозможности качественно поглощать влагу,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российского туриста поймали с килограммом конопли в Индии. Против него возбудили уголовное дело.
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