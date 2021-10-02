Украину предупредили о неизбежном кризисе зимой

Нехватка газа для отопления после снижения объёмов транзита в Европу станет причиной неизбежного кризиса, который ожидает зимой Украину. Об этом в эфире канала «Первый независимый» заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

В рамках ток-шоу, посвящённого проблеме газоснабжения страны, экономист Алексей Кущ сказал, что сокращение транзита топлива сокращает возможность физического отбора энергоносителя из трубы. В результате республику ожидает энергетический кризис.

Суслов согласился с таким мнением и сообщил, что в хранилищах на западе Украины накоплены 18,7 млрд кубометров сырья. Данные запасы в основном идут на поставки в Европу.

Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах, — уточнил экс-министр.

Суслов отметил, что проблему теоретически можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине. Однако имеется много «неоценённых аспектов».

Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис, — заявил эксперт.

С начала года на Украине подорожал газ, а власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. Из-за этого в регионах начались протесты с требованием снизить тарифы.

Также несколько дней назад Венгрия и российская компания «Газпром» подписали новый контракт. Договорённости предусматривают поставки 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию посредством «Турецкого потока» и 1 млрд кубометров в год через Австрию. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

Ранее депутат Верховнйо рады заявил о том, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны.