Украинского программиста не взяли на работу из-за отказа говорить по-русски

На Украине программист получил отказ в следующем этапе собеседования в связи с тем, что разговаривал на государственном языке и отказался переходить на русский. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал языковой омбудсмен страны Тарас Креминь.

Программисту отказали в следующем этапе собеседования из-за того, что он не захотел в компании общаться на негосударственном языке. Напомню, что согласно статье 20 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», регламентирующей использование государственного языка в сфере трудовых отношений, никто не может быть принужден использовать во время пребывания на работе и исполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, кроме как государственный, — написал Креминь.

В свою очередь уполномоченный Верховной раду Украины по правам человека Людмила Денисова в своём Telegram-канале сообщила, что в указанной компании разговаривают на русском языке. Она рассказала, что во время мониторинга СМИ обнаружина информацию о том, что специалист по управлению персоналом ООО «Андерсанлаб» отказал претенденту на вкантную долность по причине того, что он настаивал на общении в коллективе исключительно на украинском языке.

Представитель компании отказала в трудоустройстве, объяснив, что в команде ООО «АНДНРСЭНЛАБ» общаются на русском языке, — написала Денисова.

Она сообщила. что обратилась к руководству компании с требованием проверить работу сотрудников кадровой службы и принять меры по возобновлению прав претендентов на должности.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в мае 2019 года подписал действующий на тот момент президент Пётр Порошенко. Документ предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

Ранее телеведущие на Украине отказали в беседе на русском эксперту из Казахстана.