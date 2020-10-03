Украинские власти перестанут выплачивать пенсии через 15 лет

https://static.news.ru/photo/d94339f0-0599-11eb-bbf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет пенсионеры могут остаться без средств к существованию.

По его словам, в этом виновата демографическая ситуация. В будущем на налоги одного работающего жителя Украины нужно будет содержать двух пенсионеров.

Придётся в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика, — отметил политик в ходе своего выступления перед студентами Львовского политехнического университета.

Премьер добавил, что власти смогут выплачивать лишь «небольшую социальную пенсию». Украинцы будут вынуждены самостоятельно откладывать себе деньги на старость. Однако создание накопительной пенсионной системы должно исправить ситуацию.

Как писал NEWS.ru, политолог Иван Мезюхо подчеркнул, что о сложном социальном и экономическом положении на Украине говорит заявление замминистра социальной политики Натальи Ненюченко о грядущем уменьшении суммы пенсионных выплат.

Эксперт напомнил, что Киев уже сокращал выплаты населению после событий 2014 года. При этом ситуация и без заявления замминистра по соцполитике «является патовой». Как отметил Мезюхо, заявление о пенсиях возмутит украинцев, отразится на рейтинге власти и может усилить критику Зеленского со стороны оппозиционных сил.