Украинские СМИ подтвердили задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские СМИ подтвердили задержание президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева по подозрению в госизмене. В частности, информацию об этом подтвердил высокопоставленный чиновник СБУ, пишет «Страна.ua».

Миллиардера подозреваютв работе на Россию. Сообщается, что вместе с Богуслаевым задержан и начальник одного из департаментов предприятия.

Им огласили подозрение в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору, в том числе по незаконным поставкам оптовых партий украинских авиадвигателей и ремонта российских вертолётов. Детали официально сообщим завтра, — приводит издание слова собеседника.

Запорожские Telegram-каналы, в свою очередь, публикуют кадры обыска в доме предпринимателя. Сообщается, что его везут из Запорожья в Киев на допрос.

Ранее сообщалось, что 83-летний Богуслаев является не только главой предприятия, которое специализируется на разработке и производстве, а также ремонте авиационных и газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, но и Героем Украины.