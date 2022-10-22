SHOT: киевские власти задержали главу «Мотор Сич» Богуслаева за госизмену

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герой Украины и гендиректор «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев задержан украинскими властями по подозрению в госизмене. Сейчас 83-летнего бизнесмена везут на допрос в Киев, сообщает Telegram-канал Shot.

Официально эта информация не подтверждена. Богуслаев входит в топ-25 самых богатых людей Украины. Он возглавляет предприятие, которое специализируется на разработке и производстве, а также ремонте авиационных и газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Завод находится в Запорожье.

Богуславе начал трудиться на Запорожском моторном заводе с 1966 года. Он является членом Партии регионов.

В субботу, 22 октября, власти Украины окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе украинской спецслужбы. Последней из запрещенных организаций стала Социалистическая партия Украины.

Ранее кабинет министров Украины согласовал проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Пропаганда российского гражданства повлечет за собой заключение в тюрьму на срок от пяти до восьми лет.