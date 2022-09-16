На Украине введут уголовное наказание за получение паспорта России Вице-премьер Украины: за получение паспорта РФ будет грозить до 15 лет тюрьмы

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Кабинет министров Украины согласовал проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства, сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале. Она добавила, что пропаганда российского гражданства повлечет за собой заключение в тюрьму на срок от пяти до восьми лет.

За пропаганду вражеского гражданства предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Если госслужащий получил вражеский паспорт, получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы сроком от 8 до 12 лет, — сообщает Верещук.

При этом наказанию подлежат российские граждане, занимавшиеся незаконной паспортизацией на территории Украины, добавила она.

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил в своем Telegram-канале, что украинцы, добровольно получившие паспорта РФ, будут осуждены за госизмену. По его словам, исключение будет сделано лишь для тех, кого «вынудили» получить паспорт за пенсию или по другим причинам, что будет установлено следствием и судом.

Ранее Еврокомиссия утвердила предложение о признании недействительными российских паспортов, выданных на подконтрольных армии России территориях Украины. Следом предложение должен одобрить Совет ЕС.