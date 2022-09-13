Арестович рассказал, что грозит получившим российский паспорт украинцам Арестович: добровольно получивших российские паспорта украинцев будут судить за госизмену

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Алексей Арестович

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в своем Telegram-канале, что украинцы, добровольно получившие паспорта РФ, будут осуждены за госизмену. По его словам, исключение будет сделано лишь для тех, кого «вынудили» получить паспорт за пенсию или по другим причинам, что будет установлено следствием и судом.

Добровольно пришедшие за российскими паспортами, активно поддерживающие оккупантов, вы все понесёте наказание. И лучшее наказание — тюремный срок за госизмену, — подчеркнул Арестович.

Ранее Еврокомиссия утвердила предложение о признании недействительными российских паспортов, выданных на подконтрольных армии России территориях Украины. Следом предложение должен одобрить Совет ЕС.

В ходе спецоперации военные РФ взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, предоставили доступ к российским телеканалам, постепенно восстанавливаются торговые связи с Крымом. Первые местные жители стали обладателями российских паспортов 11 июня, вручение прошло в торжественной обстановке. Позднее возник ажиотажный спрос на удостоверения гражданина РФ.