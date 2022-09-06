ЕС не будет признавать выданные на Украине российские паспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия утвердила предложение о признании недействительными российских паспортов, выданных на подконтрольных армии России территориях Украины, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. Ожидается, что теперь на этой неделе Совет ЕС одобрит это предложение, передает «Интерфакс».

Я уверена, что совет ЕС одобрит это предложение быстро, и что это произойдет уже на этой неделе. Это будет означать, что утром в понедельник (12 сентября. — NEWS.ru) у нас будет действовать новый визовый режим в отношении России, — заявила Йохансон.

По ее мнению, граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС и поездки в страны Евросоюза являются не базовым правом для российских туристов, а привилегией.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение о приостановке может заработать с 12 сентября. По новым правилам визовый сбор вырастет с €35 до €80, сроки выдачи могут увеличиться до шести месяцев. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят. Россиянам будут выдавать однократный «шенген» строго под даты поездки. Приоритетом выдачи шенгенских виз россиянам должны стать гуманитарные причины, в последнюю очередь — туристические цели, считают в ЕК.

Накануне представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что факт наличия шенгенской визы может не гарантировать россиянам въезд в ЕС. Он отметил, что перед пересечением границы российский турист может пройти дополнительный контроль, помимо проверки наличия визы.