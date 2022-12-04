Украинские пленные рассказали о попытках ВСУ обмануть российских военных Украинские пленные: командиры заставляли рыть окопы для обмана российской разведки

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военнопленные заявили, что командиры заставляли их рыть много окопов. Таким образом командование украинских войск хотело создать впечатление о множестве позиций и , соответственно, бойцов для российской воздушно-космической разведки, сообщает РИА Новости.

Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций... Это командиры говорили. А там, где мы были — не было никого, — подтвердил военнопленный Сергей Грицай.

По его словам, такую задачу ставил перед солдатами, в частности, полковник украинских войск по фамилии Козлов.

Другой военнопленный Александр Павленко уточнил, что его подразделение рыло окопы на третьей или четвёртой линии обороны.