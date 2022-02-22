Украинские госсайты подверглись кибератаке. Не работают сайты МИД, Кабмина, Верховной Рады, Службы безопасности, также с трудом открываются сайты МВД и Минобороны, сообщает Telegram-канал «Двач». Сайт президента продолжает работать в нормальном режиме.

Сообщается о кибератаке на украинских госсайтах: не работают сайты МИДа, Кабмина, Верховной Рады. С трудом открываются сайты МВД и Минобороны, - говорится в сообщении.

Атака началась после 16:00 по московскому времени. Власти ситуацию пока никак не комментируют. Проведение очередной хакерской атаки подтвердили некоторые украинские Telegram-каналы.

Ранее заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Виктор Жора заявил, что правительство Украины готово к сценарию вынужденного уничтожения секретных данных на серверах. По его словам, власти не хотят рисковать и не собираются оставлять противнику документацию и подробную информацию о населении Украины.

Он также рассказал, что если Россия получит доступ к правительственным паролям, то украинские специалисты «быстро перекроют доступ к взломанным учётным записям».

15 февраля Центр информационной безопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооружённых сил, ПриватБанка и Ощадбанка: сообщалось, что там проводится проверка систем и подключаются дополнительные серверы. После кибератак на украинские правительственные сайты Microsoft создала безопасный канал связи для правительства Украины с целью обмена информацией.