Украине передадут истребители Глава Минобороны Британии Уоллес: Киеву передадут истребители после окончания СВО

Киев получит современные истребители исключительно после завершения военной операции РФ, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Spiegel. При этом, по его словам, «быстрых поставок не будет» — для этого потребуется много времени.

Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. Тем более современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны, — сказал Уоллес.

Глава британского Минобороны отметил, что к такому единому решению пришли страны Запада. Он подчеркнул, что в то же время союзники Киева готовы «сделать этот шаг в какой-то момент».

Ранее Politico сообщала, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине». Кроме того, авторы публикации полагают, что РФ сможет легко выявить попытки построить подходящие для истребителей базы и нанести по ним удар.