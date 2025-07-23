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23 июля 2025 в 13:54

Украинцев начали массово отправлять из Польши обратно на родину

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Власти Польши начали массово депортировать граждан Украины, обвиняемых в нарушении законодательства, сообщает местная газета Wiadomosci. В частности, речь идет о кражах, грабежах, вождении в пьяном виде и нанесении тяжких телесных повреждений. За этот год сотрудники Силезского пограничного отряда в Рацибуже выдали уже 127 человек, из которых 100 были украинцами.

Уточняется, что иностранцев доставили к польско-украинской границе под конвоем. Их уже передали местным властям. Депортированным украинцам также запретили въезд в страны Шенгенского соглашения на срок до семи лет. По данным газеты, пограничники хотят показать иностранцам, что преступникам нет места в Польше.

Ранее десятки молодых украинцев устроили шествие в польском городе Гданьск, выкрикивая националистические лозунги. Это вызвало скандал и возмущение среди местных жителей.

Тем временем в Германии власти разработали план по отказу от политики «открытых дверей». Они предложили обсудить данные вопросы на встрече с главами внешнеполитических ведомств Франции, Польши, Австрии, Чехии и Дании.

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