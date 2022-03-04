Украинцам запретили звонить в Россию

Украинским абонентам запретили звонить в Россию, сообщил ТАСС со ссылкой Госспецсвязь Украины. Все телефонные звонки с российских сим-карт на территории страны блокируются. По данным ведомства, это сделано, чтобы военнослужащие РФ во время спецоперации не могли позвонить в Россию и Белоруссию.

На Украине ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию. Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов, — говорится в сообщении службы.

Украинские операторы связи также приостановили активацию сим-карт, купленных в последние несколько дней. Ограничения по связи и доступу в Интернет могут вводить в районах, где проходят боевые действия, добавили представители Госспецсвязи.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров ранее заявил, что на Украине на протяжении восьми лет вёлся террор против пророссийски настроенного населения. Он отметил, что речь идёт не только о граждан ДНР и ЛНР, но и о рядовых украинцах. По его словам, для этих целей к людям применялись пытки.