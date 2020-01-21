https://static.news.ru/photo/5ab46876-3ca8-11ea-b109-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ukroboronprom

Концерн «Укроборонпром» представил первый беспилотный разведывательный аппарат украинского производства.

Квадрокоптер получил название «Берегиня», он весит менее двух килограммов. Рама аппарата напечатана на 3D-принтере и выполнена из карбона, чем и обусловлен малый вес беспилотника. Госконцерн сообщает, что время развёртывания «Берегини» — в пределах двух минут, передаёт РИА Новости.

На высоту 100 метров квадрокоптер должен подниматься за три секунды, управляется при скорости ветра до 20 м/с, что сопоставимо с условиями тропического шторма, рассказали в «Укроборонпроме».

Кроме того, аппарат, оборудованный двумя камерами, работает на защищённых каналах связи.

Как писал NEWS.ru ранее, испытания российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой продолжительности полёта «Альтиус» завершены. Экспериментальный аппарат, взлётная масса которого превышает семь тонн при размахе крыла в 28,5 м, оснащён спутниковым каналом связи.