Украина обвинила Россию в «присвоении» радиочастот

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Россия присваивает телекоммуникационные системы и радиочастотные ресурсы Украины. В настоящее время имеется факт совершения указанных действий. По данному вопросу возможна перспектива арбитражного рассмотрения. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Она подчеркнула, что радиочастотные ресурсы Киева, как и его телекоммуникационная система, были фактически «украдены» Москвой. Как сказала замминистра, в распоряжении внешнеполитического ведомства были огромные отчёты, согласно которым Роскомнадзор продолжает выдавать лицензии на использование частот, которые являются собственностью Украины.

По её словам, в рамках рассмотрения этого вопроса есть большая вероятность санкционного реагирования. Указанная работа, заметила глава МИД Украины, должна быть реанимирована. Также Джапарова заявила, что уже рассматривается перспектива арбитража. Она будет обговорена на межведомственном заседании через неделю.

Есть факт незаконного использования радиочастотного ресурса. В соответствии с регламентом и статутом подобные споры должны решаться по дипломатическим каналам, и когда этот инструмент исчерпывается, тогда появляется перспектива арбитража, — цитирует украинского министра РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, протест в связи с кампанией по призыву в Вооружённые силы России в Крыму и Севастополе выразило Министерство иностранных дел Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского дипведомства.