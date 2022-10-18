Украина обратится к Израилю с просьбой передать системы ПВО Глава МИД Украины Кулеба анонсировал обращение к Израилю с просьбой поставить системы ПВО

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Украина официально обратится к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы ПВО, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости. Он добавил, что с аналогичным предложением он уже обратился к странам ЕС и США.

Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий, — заявил Кулеба.

Ранее советник офиса украинского президента Алексей Арестович признал, что Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. По его словам, в Москве желают заставить Киев израсходовать весь ракетный запас по дронам. Он добавил, что России дронов хватит на «два-три месяца», если она будет использовать их в таком количестве, как сейчас.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ необходимо еще больше систем противовоздушной обороны. Ранее украинский президент Владимир Зеленский жаловался на нехватку такого оружия, отмечая, что ВСУ располагает только 10% необходимого числа систем ПВО. До этого западные СМИ указывали, что нехватка систем ПВО является слабым местом в обороне ВСУ. Украинская армия, не имея достаточного количества таких комплексов, не может защитить всю территорию страны.