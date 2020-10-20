Украина обновила антирекорды по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/8e2cc304-1369-11eb-9ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

На Украине зафиксированы новые рекордные показатели по количеству случаев заражения коронавируса и жертв инфекции. За сутки выявлено свыше 6,7 тысячи заболевших, скончался 141 человек.

Предыдущий антирекорд по числу заражений был зафиксирован 17 октября (суточный прирост заболевших составил 6,4 тысячи человек), а по количеству умерших (113 человек) — 20 октября.

Тройку лидеров по числу выявленных за сутки заражений составили Харьковская (713), Одесская (614) и Полтавская (580) области. По количеству умерших лидируют Киев и Полтавская область — 23 и 21 человек соответственно.

Всего с начала пандемии на Украине заболели 315,8 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 5,9 тысячи жителей страны, выздоровели — 312,2 тысячи, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на СНБО.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский политик Виктор Медведчук привился российской вакциной от COVID-19. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он поинтересовался возможность поставок препарата на Украину. Российский лидер ответил, что Москва готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.