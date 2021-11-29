Украина начала расследование о подготовке госпереворота

Служба безопасности Украины начала расследование о подготовке захвата власти группой российских и украинских граждан, говорится на сайте СБУ. Производство ведётся по статье о действиях, направленных на свержение конституционного строя (ч. 1 ст. 109 УК Украины). Впервые информацию о подготовке к госперевороту распространил президент Владимир Зеленский.

Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти, — говорится в сообщении ведомства.

В СБУ не привели подробностей, пообещав позднее рассказать о ходе следствия.

26 ноября на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о планирующемся 1 декабря государственном перевороте. По его словам, к этому причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Глава государства добавил, что на госпереворот планировалось выделить миллиарды долларов.

Несмотря на полученные сведения, сам украинский лидер отметил, что не верит в госпереворот и в то, что Ахметов будет в этом участвовать. По мнению Зеленского, окружение предпринимателя втягивает его в войну с президентом и государством.