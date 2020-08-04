Учёные предупредили о мощной второй волне COVID-19 в Великобритании

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Вторая волна коронавируса в Великобритании предстоящей зимой может быть в два раза мощнее, если осенью откроют школы без внедрения более эффективной системы тестирования и отслеживания. Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины смоделировали шесть сценариев распространения коронавируса в осенне-зимний период с учётом того, в каком режиме будут работать школы, и пришли к выводу, что при любом варианте недостаточный контроль и тестирование приведут к росту инфицированных.

Повторное открытие школ вместе с постепенным ослаблением ограничительных мер, вероятно, приведёт ко второй волне, которая достигнет максимума в декабре 2020 года, если школы будут работать на полную ставку, и в сентябре и феврале 2021 года, если в сентябре школы откроются частично, — цитирует РИА Новости британское исследование.

Учёные подчеркнули, что Соединённое Королевство могло бы избежать второй волны коронавируса при полном открытии школ, если бы отслеживались 68% контактов, а протестированы и изолированы были бы 75% населения, имеющего симптомы COVID-19. При частичном открытии школ следует протестировать 65% населения, имеющего симптомы коронавируса. При отслеживании 40% контактов следует протестировать и отследить 87% населения с симптомами при полном открытии школ и 75% населения при частичном.

Как писал NEWS.ru, дальнейшее смягчение карантинных мер в Великобритании приостанавливается из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявил премьер-министр Королевства Борис Джонсон. По его словам, данные бюро национальной статистики свидетельствуют, что распространение коронавируса стало расти впервые с мая и власти не могут игнорировать эти данные. Джонсон добавил, что необходимо «нажать на тормоза, чтобы держать вирус под контролем». Поэтому было принято решение отложить планировавшиеся послабления минимум на две недели.

В Великобритании с 1 августа должны были возобновить работу большая часть остающихся спортивных центров, катки, казино, боулинг-клубы, косметологические салоны. Некоторые театры собирались возобновить показы спектаклей. Планировалось также разрешить проведение свадебных приёмов с 30 гостями.

30 июля суточный прирост числа выявленных заразившихся коронавирусом в стране составил 846. Это самый высокий показатель за месяц. Общее число инфицированных в стране превышает 302 тысячи, число скончавшихся приближается к 46 тысячам.