https://static.news.ru/photo/fafae312-3b5b-11ea-916a-fa163e074e61_660.jpg Фото: imageBROKER.com/Global Look Press

Представители миграционной службы Финляндии в понедельник, 20 января, сообщили, что в течение 2019 года чаще других убежище в стране запрашивали граждане России, Ирака и Афганистана.

В общей сложности за 12 месяцев было получено 4,5 тысячи заявлений. Чаще всего об убежище в Финляндии просили граждане Ирака (2,8 тыс.). За ними следуют афганцы (980) и россияне (703).

При этом новых беженцев в прошлом году больше всего приезжало из Турции и РФ, — приводит ТАСС сообщение представителей финской миграционной службы.

Гражданство страны в 2019 году получили более 10 тыс. человек. По этому показателю лидируют россияне. Граждане РФ подали 2022 заявления. В 90% случаев по ним принимались положительные решения.

Ранее NEWS.ru писал, что группа депутатов Госдумы подготовила и внесла на рассмотрение законопроект, который предусматривает сохранение за беженцами их статуса в случае получения вида на жительство.

Авторы инициативы пояснили, что в настоящее время получение лицом разрешения на постоянное проживание в РФ является одним из оснований утраты статуса беженца. Это означает, что на него перестаёт распространяться гарантия на запрет возвращения в свою страну против воли.