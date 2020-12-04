У королевы Елизаветы II умер пёс по кличке Вулкан

https://static.news.ru/photo/42325970-3649-11eb-87f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

У королевы Великобритании Елизаветы II умерла собака породы дорги по кличке Вулкан. Её вывели в Букингемском дворце путём скрещивания королевского корги с таксами. Теперь компанию 94-летней монаршей особе составляет только одна собака — также дорги по имени Канди.

Известно, что Вулкан был преклонного возраста. Ему было более 13 лет, поскольку на фото с королевой он стал появляться с 2007 года.

Как сообщает телеканал Sky News, собака умерла ещё во время карантина, на котором Елизавета II находилась вместе со своим мужем герцогом Эдинбургским Филипом в Виндзорском замке. Здесь же планируется и похоронить животное.

Её Величество обожает своих собак, и это всегда тяжёлый удар, особенно сейчас, — пишет Daily Mail со ссылкой на источник в королевской семье.

В 2015 году Елизавета II приняла решение больше не заводить домашних питомцев. Она не хочет, чтобы собаки остались без хозяйки, когда она умрёт.

Ранее NEWS.ru писал, что королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп проведут Рождество в Виндзорском замке без родственников. Как правило, монаршие супруги отмечают праздники с родственниками в Сандрингемском дворце. Отказ от празднеств — первый подобный случай с 1980-х годов.