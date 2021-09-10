Тысячи польских медиков вышли на акцию протеста

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В Варшаве проходит акция протеста медработников. В ней принимают участие несколько тысяч врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских спасателей, сообщает РИА Новости.

Протестующие собрались у здания Минздрава Польши и устроили шествие по центральным улицам столицы. Они направляются к сейму и канцелярии главы правительства.

Участники акции требуют повысить до 8% ВВП финансирование системы здравоохранения, увеличить им зарплату, а также внести изменения в законодательство, касающиеся минимальной зарплаты.

Демонстрантов сопровождают наряды полиции. Стражи порядка не вмешиваются в их действия, хотя шествие медиков создаёт помехи уличному движению.

Ранее сообщалось, что в Афганистане женщины вышли на акции протеста из-за того, что захватившие власть в стране талибы запретили им занимать государственные должности. Боевики при разгоне демонстранток избили их.