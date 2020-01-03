https://static.news.ru/photo/eb529852-2ed5-11ea-8619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Reuther/dpa/Global Look Press

Более 10 тонн песка, гальки и ракушек конфисковано за год в трёх аэропортах Сардинии. Вывозить их с пляжей запрещено, однако туристов не останавливает даже угроза штрафа.

Экологи говорят о колоссальном ущербе, который наносят люди природе острова. Видеопризывы не вывозить песок постоянно показывают пассажирам в аэропортах. В некоторых отелях распространяют листовки, в которых содержится призыв не трогать то, «на создание чего у природы ушли тысячи лет», передаёт РИА Новости.

В общей сложности на Сардинии насчитывается более 250 пляжей, которые протянулись более чем на полторы тысячи километров. Многие годы люди попросту не обращали внимания на запреты, но в 2017 году были введены штрафы в размере от €500 до €3 тысяч. Кроме того, Навигационный кодекс Италии может квалифицировать это как незаконную добычу песка, а она карается штрафом уже от €1,5 тысячи до €9,3 тысячи. Есть и крайняя мера — тюремный срок.

Есть и положительные примеры. Экологи-активисты рассказывают о нескольких случаях, когда туристы из других стран присылали посылки с килограммами песка, который увезли с Сардинии 10 и даже 30 лет назад. Но пока что это — лишь капля в море, говорят защитники природы.

Пока же, несмотря на активную общественную кампанию и высокие штрафы, властям не удалось взять ситуацию под контроль. По мнению специалистов, основная часть незаконного трафика идёт не через аэропорты. Основную часть песка и ракушек туристы вывозят с острова на паромах в багажниках своих автомобилей. И эксперты полагают, что это в десятки раз больше, чем было изъято в аэропортах в течение года.

Летом 2019 года, как писал NEWS.ru, семейная пара из Франции пыталась таким образом вывезти с острова 14 пластиковых бутылок с песком. Общий вес песка превышал 40 килограммов. Также у супругов обнаружили «пляжные сувениры» — ракушки, камни и гальку.