Террорист из Ниццы оказался заражён коронавирусом

Французские медики диагностировали коронавирусную инфекцию задержанному в Ницце подозреваемому в убийстве трёх человек.
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Утром 29 октября в Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что задержанный молодой человек является сторонником радикальных течений ислама. Произошедшее градоначальник
Как писал NEWS.ru, сотрудники полиции во Франции задержали ещё двух человек в рамках расследования теракта в Ницце. Ими оказались мужчины 25 и 63 лет.