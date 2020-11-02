Террорист из Ниццы оказался заражён коронавирусом

https://static.news.ru/photo/56b243d0-1d3d-11eb-a1d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французские медики диагностировали коронавирусную инфекцию задержанному в Ницце подозреваемому в убийстве трёх человек.

Об этом сообщает Le Figaro. По данным издания, мужчина мог заразить коронавирусом спасателей, которые оказали ему первую помощью. Контактировавшим с нападавшим сотрудникам экстренных служб предписано уйти на самоизоляцию.

Утром 29 октября в Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что задержанный молодой человек является сторонником радикальных течений ислама. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

Как писал NEWS.ru, сотрудники полиции во Франции задержали ещё двух человек в рамках расследования теракта в Ницце. Ими оказались мужчины 25 и 63 лет.