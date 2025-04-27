«Так называемые переговоры»: в ФРГ оценили шанс компромисса по Украине Аналитик Колунджич: вряд ли Запад пойдет на компромиссы по Украине

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Компромиссов по Украине от Запада в ближайшее время ждать не стоит, заявил РИА Новости немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич. Он напомнил, что переговоры идут главным образом между Россией и США, они затрагивают вопрос в широком аспекте, так что Запад упоминать в таком контексте некорректно.

Для Вашингтона так называемые мирные переговоры с Россией касаются вопросов, которые геополитически и геостратегически значительно превосходят рамки конфликта на Украине. Поэтому тактические изменения на местах имеют лишь точечное значение для переговорного процесса, и ожидать компромиссов на данном этапе не приходится, — пояснил специалист.

Вашингтон не особо интересуется ходом боевых действий в ходе украинского конфликта, добавил он. Куда больше Штаты заинтересованы в работе над российско-американскими отношениями, считает Колунджич.

Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что с Россией нельзя вести диалог с позиции превосходства. Так он прокомментировал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным вопрос планов западной «коалиции желающих» перебросить войска на территорию Украины. Глава МИД РФ обратил внимание на желание европейских государств возродить нацистскую идеологию, предупредив их, что ЕС может вступить на тропу войны.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча представителей США, европейских стран и Украины в Лондоне не состоялась из-за разных позиций делегаций по некоторым вопросам. Переговоры должны были пройти с участием высокопоставленных чиновников, в том числе госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа.