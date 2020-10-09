Верховный суд Украины запретил Зеленскому говорить на русском языке

https://static.news.ru/photo/4c3ccfba-0a32-11eb-8f1d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Верховный суд (ВС) Украины удовлетворил иск гражданина и обязал президента страны Владимира Зеленского общаться только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей.

В пресс-службе ВС уточнили , что истец просил признать противоправным использование Зеленским русского языка в ходе общения на форуме интернет-деятелей iForum-2019, который проходил в мае 2019 года. Гражданин призвал обязать главу государства использовать национальный язык на всей территории государства при осуществлении профессиональных полномочий.

Кассационный суд изначально отклонил требования истца. Мужчина подал апелляцию, которую удовлетворил ВС. Суд также постановил, что за действия, совершённые в рамках политической деятельности, а не во время выполнения конституционных полномочий, Зеленский несёт политическую, а не юридическую ответственность.

Как писал NEWS.ru, в сентябре руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов предложил ввести санкции против Украины за запрет на образование на русском языке.