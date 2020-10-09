Верховный суд Украины запретил Зеленскому говорить на русском языке

Верховный суд (ВС) Украины удовлетворил иск гражданина и обязал президента страны Владимира Зеленского общаться только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей.
В пресс-службе ВС
Кассационный суд изначально отклонил требования истца. Мужчина подал апелляцию, которую удовлетворил ВС. Суд также постановил, что за действия, совершённые в рамках политической деятельности, а не во время выполнения конституционных полномочий, Зеленский несёт политическую, а не юридическую ответственность.
Как писал NEWS.ru, в сентябре руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов предложил ввести санкции против Украины за запрет на образование на русском языке.
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