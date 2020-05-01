Суд во Франции предъявил обвинение сбившему двоих полицейских террористу

https://static.news.ru/photo/c3371cd8-8bca-11ea-bfbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Французский судья по делам о терроризме обвинил Юсефа Т. в попытке убийства представителей власти. По версии следствия, преступные действия были совершены в рамках террористического замысла.

Обвиняемый мужчина 27 апреля сбил на автомобиле BMW двух полицейских мотоциклистов. Они получили тяжёлые травмы ног. Также пострадал муниципальный полицейский. Инцидент произошёл в городе Коломб, сообщает ТАСС.

Задержанный объяснил свои действия просмотром некоего видео из Палестины. Во время обыска стражи порядка обнаружили у него в машине нож и записку. В ней он говорил о верности «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Террорист заявил, что выступает за установление шариата во всём мире и готов всеми силами включиться в борьбу за это. Во время допросов следователи выяснили, что задержанный около 12 лет внимательно следил за политическими событиями в мире, уделяя особое внимание горячим точкам планеты.

NEWS.ru писал, что во Франции уроженец Судана напал на прохожих с ножом в центре коммуны Роман-сюр-Изер. Мужчина был недоволен введённым режимом самоизоляции.