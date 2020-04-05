Напавший на людей во Франции оказался недоволен самоизоляцией

https://static.news.ru/photo/11575cb8-774c-11ea-ab71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уроженец Судана, напавший на прохожих в центре коммуны Роман-сюр-Изер во Франции, высказывал недовольство по поводу введённого режима самоизоляции.

Как сообщает France Press со ссылкой на свои источники, за несколько дней до инцидента злоумышленник из-за самоизоляции проявлял озлобленность.

Нападение произошло 4 апреля. Погибли два человека, ещё пятеро были ранены. Полицейским мужчина рассказал, что ничего не помнит. Позже стражи порядка задержали его 28-летнего соседа из Судана, а также третьего гражданина этой страны, который жил с нападавшим в одном доме.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что нападавший «встал на путь терроризма». Тем не менее власти призвали не называть произошедшее терактом, пока прокуратура страны не даст свою оценку преступлению.

В настоящий момент во Франции насчитывается более 28 тысяч заражённых коронавирусом. Президент страны Эммануэль Макрон увеличил штрафы за нарушение режима самоизоляции с €135 до €200.