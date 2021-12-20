Суд отклонил запрос адвокатов о приобщении показаний свидетеля по делу MH17

Голландский суд отклонил требование адвокатов Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу о крушении Boeing 777 на Украине, о включении в досье показаний свидетеля, который утверждал, что самолёт не мог быть сбит зенитным ракетным комплексом «Бук», заявил судья Хендрик Стейнхейс. Он добавил, что суд не нашёл достаточных оснований для этого, сообщает ТАСС.

По его словам, голландский арбитраж не считает, что «обвинение намеренно не включило в досье оправдательную информацию».

С учётом этого инстанция отклоняет требование защиты дать указания прокуратуре добавить в досье все имеющиеся документы, касающиеся свидетеля S45, — сказал Стейнхейс.

Данное требование было представлено адвокатами Пулатова 8 декабря. Речь идёт о служившем в 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ свидетеле, который находился рядом с местом крушения Boeing 777. В разговоре с представителями Совместной следственной группы (ССГ) он пояснил, почему самолёт не мог быть сбит ЗРК «Бук». По мнению стороны защиты, эта информация важна для следствия.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Ранее Россия отклонила запрос Нидерландов о допросе свидетеля Сергея Мучкаева по делу о крушении рейса MH17. В 2014 году Мучкаев был командиром 53-й курской бригады Вооружённых сил России, его собирались допросить по военным вопросам, которые могут касаться государственных тайн.