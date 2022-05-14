Страны G7 не признают изменения границ на Украине

Фото IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Страны «Большой семёрки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) не признают изменения границ на Украине, говорится в совместном заявлении глав МИД объединения, опубликованном на сайте правительства ФРГ. Министры отметили, что отвергают любое применение силы, которое не соответствует международному праву.

Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась перекроить силой. Мы будем продолжать поддерживать нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, — говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что Россия своими действиями на Украине нарушила Устав ООН, подорвала основополагающие принципы архитектуры европейской безопасности, закреплённые в Хельсинкском заключительном акте и в Парижской хартии. В заявлении указывается, что Москве придётся столкнуться с последствиями своих действий.

Главы МИД стран G7 также заявили, что будут поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». По мнению министров «Большой семёрки», действия России на Украине ничем не спровоцированы, противозаконны и ничем не оправданны. Главы МИД отметили, что Киев имеет право на самооборону.

Ранее сообщалось что «Большая семёрка» не признает изменений статус-кво, возникших из-за военной операции России на территории Украины.