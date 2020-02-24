https://static.news.ru/photo/b172fd38-56f4-11ea-9206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

24 февраля в Королевском суде Вулича на юго-востоке Лондона пройдут очередные слушания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сторонники австралийца с утра собираются рядом со зданием судебного учреждения. Часть из них разбила палатки у ограды.

Как сообщает РИА Новости с места событий, у подъезда к суду собрался пикет, участники которого держат плакаты «Нет экстрадиции», «Свободу Ассанжу» и тому подобные. Некоторые митингующие надели маски с лицом основателя WikiLeaks. Среди собравшихся у суда людей много иностранцев — в частности, граждан Франции. Вместе со сторонниками Ассанжа заседания суда ждут десятки журналистов мировых СМИ.

Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции в 2010 году. С июня 2012 года австралиец скрывался от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу США. Вашингтон предъявил основателю WikiLeaks новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи обвиняемого в США ему грозит до 175 лет заключения.

Текущий этап судебных слушаний продлится неделю. Защита Ассанжа в настоящий момент пытается добиться политического убежища для своего клиента во Франции.

Ранее, как передавал NEWS.ru, появились данные о том, что за Ассанжем могло вестись видеонаблюдение, когда он находился в эквадорском посольстве.