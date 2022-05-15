Столтенберг: НАТО поможет Украине победить на поле боя Столтенберг предположил, что Украина сможет победить Россию при поддержке Альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина сможет победить Россию с помощью поддержки Альянса. Он отметил, что страны международной организации уже направили Киеву военную помощь на миллиарды долларов, и призвал не останавливаться на достигнутом, передаёт ТАСС.

Страны НАТО предоставили военную помощь Украине на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных. Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в частности через группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн (в Германии. — NEWS.ru), — заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО постарается помочь Украине «достичь победы на поле боя».

Накануне Израиль разрешил Эстонии отправить на Украину купленные в октябре 2021 года противокорабельные ракетные комплексы Blue Spear (5G SSM) класса «земля — море». Также глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что страна приняла решение о предоставлении Киеву военной помощи.

Французский лидер Эммануэль Макрон ранее пообещал Зеленскому увеличить поставки вооружения. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия планирует поставить на Украину современные танки и самоходные артиллерийские установки.