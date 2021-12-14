Столтенберг оценил предложенный РФ мораторий на размещение ракет в ЕС

В НАТО посчитали «недостойным доверия» предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе. Там отметили, что Россия нарушала ранее действовавший запрет на размещение ракет по ДРСМД, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт ТАСС.

Предложение России о моратории недостойно доверия, поскольку у нас был запрет и Россия нарушала этот запрет. Пока Россия не уничтожит в проверяемой форме свои ракеты, которые нарушали договор, не заслуживает доверия предлагать мораторий на размещение чего-то, что они уже начали размещать, - приводятся слова Столтенберга.

Как ранее заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, односторонний мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе будет действовать до появления там ракет США. Он отметил, что Москва ждёт ответа по этому вопросу от стран НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе несёт в себе большую угрозу для России. Глава государства отметил, что США вынашивают такие планы.

До этого российский лидер сообщил, что предложение России Вашингтону относительно введения моратория на размещение РСМД остаётся в силе.