Стало известно, сколько российских денег заморозила ФРГ за год СВО Власти ФРГ за год заморозили российские активы на сумму €5,32 млрд

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Руководство Германии с начала СВО на Украине заморозило российские активы общей стоимостью €5,32 млрд, пишет газета Welt am Sonntag, ссылаясь на Министерство финансов страны. Ранее Еврокомиссия сообщила, что государства — члены Евросоюза заморозили €300 млрд активов Банка России и до €20 млрд активов российских предпринимателей.

Согласно информации издания, в эту сумму входят средства физических лиц и компаний, попавших в санкционный список ЕС, а также Центрального банка России.

Ранее издания Le Temps и Sonntag Zeitung сообщили, что власти Швейцарии заблокировали значительно больше российских активов, чем официально сообщается. Согласно отчетам руководства Швейцарии, российских активов в стране заблокировано на сумму 7,5 млрд франков, однако издания сообщили о другой сумме — 17,6 млрд швейцарских франков ($19 млрд).

Ранее Forbes составил список из 10 самых обедневших в 2022 году российских миллиардеров. Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов возглавил этот рейтинг: по данным журнала, его состояние сократилось на $11,1 млрд — до $18,4 млрд.