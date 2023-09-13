Стало известно, сколько еще бронемашин Marder Украина получила от Германии Германия передала Украине 20 БМП Marder и 20 беспилотников RQ-35 Heidrun

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Германия за минувшую неделю поставила на Украину 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder с боеприпасами, заявили в правительстве ФРГ. Отмечается, что всего Германия довела общее число поставленных БМП этого типа до 60. Помимо этого ВСУ получили 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и две бронированные машины Wisent 1, используемые для разминирования территории.

Также на сайте правительства ФРГ сообщается, что Берлин передал Киеву три тысячи дымовых снарядов калибра 155 мм, материал для обезвреживания взрывоопасных предметов, два мобильных носителя антенн, 10 сенсоров для БПЛА, одну систему спутникового наблюдения, несколько прицепов и полуприцепов, а также три машины скорой помощи.

Ранее стало известно, что украинская армия может получить первые десять американских танков Abrams в середине сентября. Всего ВСУ должны поставить 51 бронемашину. В Пентагоне приняли решение передать ВСУ более старые модели M1A1 вместо современной версии танка.

Кроме этого, израильская армия также может направить Киеву крупную партию списанных танков Merkava, пишет портал Walla. По имеющейся информации, переговоры о поставках боевой техники могут начаться из-за непрекращающегося давления на Тель-Авив со стороны Вашингтона с требованием увеличить военную помощь Украине.