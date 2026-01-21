Стало известно о страхе Европы перед переговорным «бумерангом» от России Advance: Европа паникует из-за вероятного отказа России от переговоров о мире

Европейские лидеры, ранее стремившиеся к стратегическому поражению Москвы, теперь спешно ищут пути для диалога, пишет Advance. Однако в Кремле, укрепившем свои позиции, могут не захотеть идти на контакт на старых условиях.

По данным издания, в европейских столицах нарастает беспокойство. Париж рассматривает возобновление телефонных переговоров, Рим предлагает назначить специального посредника ЕС, а Берлин тайно прорабатывает сценарии перемирия. Внутри Евросоюза признают усталость от конфликта и сомневаются в будущей поддержке со стороны Дональда Трампа. Помимо этого, политики Старого света прекрасно понимают, что Россия была вынуждена годами слушать их заявления о стремлении к ее стратегическому поражению через конфликт на Украине.

Теперь, когда нет признаков того, что Россию постигнет такая участь, Москва может решить, что следует бумерангом вернуть «стратегическое поражение» Европе, — говорится в публикации.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что идея создания Совета мира, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом, является убийственной для политических элит Европы, поскольку лишает их возможности определять правила международной игры. По его словам, эта инициатива американского лидера соответствует интересам других крупных держав и ведет к смене миропорядка.