Стало известно о ликвидации майора ГУР в зоне СВО Военэксперт Рожин сообщил о ликвидации майора ГУР Тулайдана в зоне СВО

Фото: Социальные сети

Павел Тулайдан

В зоне спецоперации был ликвидирован майор Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Тулайдан, сообщил в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на администрацию Ясинянской территориальной общины. В публикации сообщается, что бойца похоронили еще 10 августа 2023 года.

10 августа 2023 года в Ясинянской территориальной общине будут встречать машину с телом погибшего военнослужащего воинской части А0515 Вооруженных сил Украины майора Тулайдана Павла Васильевича, — говорится в сообщении администрации.

Ранее сообщалось, что итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли, погибший на Украине, воевал с шевронами «Правового сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Соответствующая символика размещена на его рюкзаке вместе с эмблемой «интернационального легиона». Фотография была опубликована родственниками Галли, которые также сообщили о дате и месте его похорон.

Примечательно, что в аккаунте наемника удалены все публикации, кроме одной фотографии. На ней сам Галли стоит с гранатометом. Причем в аккаунте его отца фотографий сына больше — на кадрах он позирует с пулеметом и автоматом.