Стало известно, как Россия ответит на «атомный меч» в Скандинавских странах Военный историк Кнутов объяснил, как РФ ответит на «атомный меч» в Скандинавских странах

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Если НАТО разместит ядерное вооружение в Финляндии и Швеции после вступления стран в Альянс, то Россия возьмет под прицел своих ракет не только военные базы, но и центры принятия решений — Хельсинки и Стокгольм, заявил военный историк Юрий Кнутов. В беседе с Pravda.Ru он добавил, что ответом на «атомный меч» в Скандинавских странах станут отечественные ракеты «Кинжал», «Калибр» и «Искандер».

Во-первых, конечно, те базы на территории Финляндии и Швеции, на которых возможно размещение ядерного оружия, будут взяты под прицел наших ракет — это «Искандеры», ракеты «Кинжал» гиперзвуковые, ракеты морского базирования «Калибр» с ядерной боевой частью. Кроме того, мы возьмем на ядерный прицел и центры принятия решений, которые находятся в Хельсинки и Стокгольме, — заверил Кнутов.

Военный эксперт назвал «непродуманным решением» потенциальное согласие Финляндии и Швеции на размещение у себя ядерного оружия. Таким образом, отметил Кнутов, Скандинавские страны подвергают свое население риску ядерного удара. При этом он подчеркнул, что «никакие бункеры» не спасут шведов и финнов от российских «Кинжалов».

Ранее помощник генсека военно-политического блока Камий Гран заявил, что НАТО не может дать гарантий того, что не разместит ядерное оружие в Финляндии и Швеции в случае вступления этих стран в состав Альянса. Он подчеркнул, что каждое государство имеет право самостоятельно принимать такие решения, НАТО устанавливать ограничения не собирается.