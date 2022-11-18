Стали известны подробности о заборе на границе России и Финляндии Забор на границе России и Финляндии оснастят камерами и приборами ночного видения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Строительство заграждений на юго-востоке Финляндии вблизи границы с Россией обойдется в €380 млн, сообщили на пресс-конференции в Хельсинки сотрудники Пограничной службы республики. По их данным, которые приводит ТАСС, общая протяженность сооружения составит 200 км, а высота — три метра. Реализация проекта завершится к 2026 году.

Первый «пилотный» сегмент длиной три километра начнут строить в марте в Иматре. На втором этапе, который стартует летом будущего года, начнется возведение заграждений в районах пунктов пересечения границы и на близлежащих территориях. Постройку оснастят камерами и приборами ночного видения.

Ранее о намерении поставить забор в юго-восточной части границы с Россией сообщило издание Demokraatti со ссылкой на пограничную службу Финляндии. Такая идея возникла у финских служб в связи с изменением обстановки с безопасностью в стране. По мнению финской стороны, конструкция сможет простоять около 50 лет.

Также сообщалось, что барьер должен обезопасить около 15% границы с Россией и будет построен в наиболее важных для пограничного контроля местах. Это должно предотвратить незаконное проникновение, ускорить обнаружение и задержание нарушителей границы и усилить контроль за территорией.