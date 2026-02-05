Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 17:14

«Спасение лица»: в Германии объяснили желание ЕС договориться с Россией

Политолог Рар: Европа согласна договариваться с Россией, чтобы спасти репутацию

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
Страны ЕС начали подбирать потенциальных переговорщиков для диалога с Россией, стремясь сохранить собственное лицо, сказал в беседе с NEWS.ru германский политолог Александр Рар. Европейцы, по его словам, хотят участвовать в дипломатических процессах и договариваться с РФ о мире, но лишь для того, чтобы побороться за свои интересы.

Сейчас действительно европейцы — и со временем немцы — начнут процесс «спасения собственного лица». Идут споры между политиками, кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем, чтобы его сделали главным переговорщиком для миротворчества с Россией, — пояснил Рар.

По его мнению, большинство европейских стран уже поняли: победы Украины на поле боя ожидаться не приходится. Европа понимает, что договоренность по Украине может быть достигнута помимо нее, как и договоренности о европейской системе безопасности.

Надо договариваться о мире, и в ЕС понимают, что в ином случае договоренность по Украине будет достигнута над их головами. Европа не хочет, чтобы судьбу ее системы безопасности решали Америка с Россией, — добавил он.

В этой ситуации проигравшим остается президент Украины Владимир Зеленский, полагает политолог. Он не исключает, что сложившиеся обстоятельства могут заставить украинского лидера согласиться на прямую встречу с Владимиром Путиным, чтобы самому подписать мирный договор.

Ранее французского дипломата Эммануэля Бонна заподозрили в «тайном» визите в Москву. По данным СМИ, он прибыл на переговоры в российскую столицу, чтобы найти пути для диалога на фоне глубокого кризиса в отношениях РФ и Пятой республики.

