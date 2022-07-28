Советник главы МВД Украины назвал условие победы над русским миром Советник главы МВД Украины призвал переписать историю для победы над русским миром

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Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил в эфире телеканала «Украина 24» о необходимости переписать историю Второй мировой войны для победы над русским миром. Также, по его мнению, следует написать «новую историю городов и сел Украины», так как написанная в 1970-х годах «морально устарела».

Мы не сможем на самом деле вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны, — сказал Денисенко.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал школьных учителей истории, которые рассказывают ученикам неверную информацию, в том числе и о Второй мировой войне. Он упомянул, что в ходе прошлогодней экскурсии в музей Великой Отечественной войны в Минске американские студенты из США удивились, когда узнали, что гитлеровскую Германию победили не Штаты с союзниками.

При этом, по его словам, искажение исторических фактов происходит и в российских школах, при этом на уроках теме Великой Отечественной войны уделяется недостаточно времени. По его мнению, основная причина такой ситуации заключается в уровне подготовки педагогических кадров.