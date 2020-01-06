https://static.news.ru/photo/c4ca5472-3231-11ea-bbe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ukrzaliznytsia/twitter.com

В конце декабря 2019 года с главного киевского железнодорожного вокзала в аэропорт Борисполь начал курсировать новый экспресс. Но проработал только что выпущенный с завода состав недолго. В среду, 8 января, пресс-центр «Укрзализныцы» сообщил, что поезд сделал вынужденную остановку из-за технической неисправности.

По данным железнодорожников, состав встал днём 7 января возле станции Демеевская в Киеве, пишет портал «Страна.ua».

Сотрудники «Укрзализныцы» приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолёт. Их пересадили в другой подвижной состав и доставили в аэропорт, — рассказали в пресс-службе.

В «Укрзализныце» также сообщили, что по факту аварии будет проведено расследование, а Крюковскому вагоностроительному заводу, на котором был изготовлен поезд, выдвинут соответствующие претензии. Железнодорожники подчеркнули, что состав новый и передали его только в декабре прошлого года.

Как писал NEWS.ru, в октябре украинский премьер Алексей Гончарук заявил об изношенности железнодорожной инфраструктуры в стране более чем на 90%. Он рассказал, что на Украине почти каждый день горят локомотивы, а для удовлетворения потребностей бизнеса «не хватает тяги».