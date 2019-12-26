https://static.news.ru/photo/e0f0f9b6-2841-11ea-b3d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: stefanbosnjak/twitter.com

Едкий газ был распылён во время обсуждения принятия закона о свободе вероисповедания.

Уточняется, что ЧП произошло после того, как правящая коалиция отдала голоса за вынесение обсуждаемого законопроекта на окончательное голосование в неизменном виде. Лидер оппозиции Андрия Мандич призвал прервать заседание и дать депутатам время на обсуждение всех предложений к законопроекту, но спикер Иван Брайович отказался, поле чего заседание было прервано из-за распыления газа, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Россия рассчитывает, что при рассмотрении проекта закона о свободе вероисповедания в Черногории интересы православной церкви не будут ущемлены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что этот вопрос является «прерогативой страны и её народа», однако отметила, что суть обсуждаемой темы выходит за рамки одного государства.