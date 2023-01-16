Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Фото: F. Sadou/AdMedia/Global Look Press

Джина Лоллобриджида

Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида, известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», скончалась в возрасте 95 лет, сообщает газета La Repubblica. Причина смерти не уточняется.

В сентябре актриса была госпитализирована с переломом бедра. Состояние здоровья Лоллобриджиды не вызывало у медиков особых опасений.

Фильмография итальянки насчитывает свыше 60 картин, она считается одной из самых успешных актрис 50–60-х годов, снимавшаяся с Хамфри Богартом, Фрэнком Синатрой и Жераром Филипом.

Лоллобриджида была великим офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалером ордена Почетного легиона, а в 2018 году получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе. Актриса была частым гостем в России.

В августе 2022 года Лоллобриджида объявила о намерении баллотироваться на выборах в итальянский парламент. Актриса собирается стать сенатором от новой популистской партии евроскептиков «Суверенная и народная Италия» (ISP). По ее словам, она «сыта по горло ссорящимися политиками» и собирается выступить голубем мира.

Предыдущая попытка актрисы заняться политикой имела место в конце 90-х годов прошлого века. Она выдвигала свою кандидатуру в Европарламент, но не смогла набрать нужного количества голосов.