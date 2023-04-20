Силовики и пожарные прибыли к Киево-Печерской лавре из-за «минирования»

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Силовые структуры и пожарные прибыли к Киево-Печерской лавре после сообщения о минировании. Верующих, собравшихся на богослужение, не пускают внутрь, сообщает Союз православных журналистов в Telegram-канале.

У Лавры собираются прихожане, пришедшие на богослужение. Внутрь их не пускают, — говорится в сообщении.

На данный момент прихожан уже пустили, саперы и пожарные уехали.

Накануне днем на территорию Киево-Печерской лавры пришли вооруженные сотрудники полиции, заблокировавшие вход в обитель. Судя по опубликованным в Сети кадрам, в заповедник нагрянули десантники. По данным информационно-просветительского отдела канонической УПЦ, верующие с иконами в руках встретили правоохранителей пасхальным песнопением «Христос воскресе».

Ранее Минкульт Украины уведомил лавру о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко при этом предлагал послушникам остаться при условии их перехода в раскольническую ПЦУ. Наместника лавры митрополита Павла отправили под домашний арест по подозрению в в разжигании религиозной розни и оправдании СВО.В МИД РФ ранее потребовали освободить митрополита.