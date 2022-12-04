Сийярто: Венгрия добилась освобождения от потолка цен на нефть

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрии удалось добиться освобождения от ограничения цен на нефть. Венгерский министр считает, что Брюсселю вместо того, чтобы вводить потолок цен на российскую нефть, нужно увеличить количество источников энергии, что позволит снизить цены, о чем он написал на своей странице в соцсетях, сообщает ТАСС.

Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии и в итоге достигли своей цели: Венгрия была освобождена от ограничения цен на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны, — написал Сийярто.

Глава МИД уверен, что введение ограничения цены на российскую нефть навредит европейской экономике. И Евросоюзу пора это понять, считает Петер Сийярто.

Предельная цена на российскую нефть, поставляемую морем, начнет действовать с 5 декабря. Евросоюз, страны G7 и Австралия договорились о предельной цене в $60 за баррель для российского сырья. С 5 февраля 2023 года начнет действовать потолок цен на нефтепродукты, поставляемые из России.

Останется в силе и начнет действовать с 5 декабря решение ЕС об эмбарго на поставки российской нефти. Но оно не затронет поставки ресурса по трубопроводу «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против механизма совместного заимствования для выделения помощи Киеву. По его мнению, страны для этого должны заключать двусторонние отношения, чтобы не оказаться в должниках.