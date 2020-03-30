Власти Италии сообщили о намерениях мафиози поднять бунт в стране. Они полагают, что из-за общего режима самоизоляции незаконные группировки хотят установить «свои порядки».
Одной из причин для таких действий может стать факт того, что на юге Италии более четырёх миллионов человек работает в сфере нелегального бизнеса. Соответственно в случае закрытия предприятия они не получат от государства денежную компенсацию.
По мнению чиновников, мафиози призывают людей к организованному бунту. Они советуют грабить аптеки и супермаркеты для того, чтобы выжить. Также группировки поддерживают частных предпринимателей, которые не получили помощь от государства. Они рассчитывают в дальнейшем получать с них прибыль за свою опеку,
Правительство Италии всерьёз взволновано этими фактами. Власти намерены ввести программу поддержки даже для тех граждан, которые не платят налоги.
NEWS.ru сообщал ранее, что в Италии снизилась смертность от коронавируса. Такая тенденция фиксируется второй день подряд.
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