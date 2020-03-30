https://static.news.ru/photo/598a6b34-72a5-11ea-b1ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Власти Италии сообщили о намерениях мафиози поднять бунт в стране. Они полагают, что из-за общего режима самоизоляции незаконные группировки хотят установить «свои порядки».

Одной из причин для таких действий может стать факт того, что на юге Италии более четырёх миллионов человек работает в сфере нелегального бизнеса. Соответственно в случае закрытия предприятия они не получат от государства денежную компенсацию.

По мнению чиновников, мафиози призывают людей к организованному бунту. Они советуют грабить аптеки и супермаркеты для того, чтобы выжить. Также группировки поддерживают частных предпринимателей, которые не получили помощь от государства. Они рассчитывают в дальнейшем получать с них прибыль за свою опеку, сообщает argumenti.ru.

Правительство Италии всерьёз взволновано этими фактами. Власти намерены ввести программу поддержки даже для тех граждан, которые не платят налоги.

NEWS.ru сообщал ранее, что в Италии снизилась смертность от коронавируса. Такая тенденция фиксируется второй день подряд.