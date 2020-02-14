https://static.news.ru/photo/d410caa8-4f30-11ea-8fbf-fa163e074e61_660.jpg Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил Москву, Пекин и Вашингтон в разжигании глобального недоверия и отсутствии безопасности в конкуренции «великих держав». Политик подчеркнул, что подобное поведение России, Китая и Соединённых Штатов может угрожать новой гонкой ядерных вооружений.

Открывая Мюнхенскую конференцию по безопасности, Штайнмайер выразил сожаление по поводу подхода трёх государств к глобальным делам. Он, не называя имени своего американского коллеги Дональда Трампа, выразил несогласие с его лозунгом, обещающим вернуть Америке былое величие (Make America Great Again), пишет Reuters.

Снова великой — даже за счёт соседей и партнёров,— сказал Штайнмайер.

Президент ФРГ также указал на то, что РФ «в очередной раз» сделала политическим средством «военную силу и насильственное смещение границ на европейском континенте». Экс-министр иностранных дел Германии призвал европейских партнёров не ограничиваться лишь санкциями и осуждением заявлений Москвы.

Ранее самого Штайнмайера раскритиковали за поздравительную телеграмму, направленную властям Ирана. В аппарате немецкого президента объяснили, что послание было отправлено ошибочно. Текст телеграммы был составлен заранее, а посольству ФРГ в Иране было дано указание не передавать её адресату без дополнительного одобрения Берлина. Однако дипломаты поспешили и отправили поздравление, писал NEWS.ru.